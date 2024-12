Hospital da Criança de Brasília organiza celebrações natalina

Emilly Vitória celebrou seu aniversário em encontro com o Papai Noel - (crédito: Maria Clara Oliveira )

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) preparou uma programação de Natal para alegrar seus pacientes. Na quarta-feira (18/12), eles receberam a visita do Papai Noel, que antecedeu eventos artísticos para alegrar as crianças e seus acompanhantes.

Enquanto o bom velhinho dava atenção aos acamados, os demais hospitalizados, em atendimento ambulatorial, assistiam a uma apresentação do grupo Na Pontinha dos Pés. O espetáculo trouxe coreografias clássicas de balés, como O Lago dos Cisnes.

O internado Arthur Isaías, 11 anos, contou como imagina um Natal mágico: “Seria bem legal se nevasse, aqui no Brasil, como nos filmes”.

Outra que tinha motivos de sobra para ter alegria era Emilly Vitória de Jesus, que completou 10 anos no mesmo dia que foi visitada pelo Papai Noel. Sua mãe, Eliedna de Jesus, destacou que a filha: “É sempre muito feliz. Conversa com todo mundo e conhece até os horários dos médicos e enfermeiros. Esse encontro com o Papai Noel foi mais um momento inesquecível para ela”.

Atividades da semana

Na terça-feira (17/12), o HCB também recebeu a ação "Policiais Contra o Câncer Infantil", promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As crianças puderam conhecer viaturas e motocicletas estacionadas no hall central da instituição, além de interagir com cães policiais.



A atividade contou com o apoio de outras instituições, como a Polícia Militar, o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), que contribuíram para transformar a manhã em um momento de diversão e descontração para pacientes e familiares.