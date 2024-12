Câmeras registram momento em que carro é roubado em Taguatinga; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um trio, formado por dois homens e uma mulher, assaltaram um casal e levaram um carro na manhã desta quinta-feira (18/12), em Taguatinga.

As imagens mostram o momento em que as vítimas são abordadas, com violência, enquanto guardavam um objeto no porta-malas do veículo. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou o carro cerca de nove minutos após o crime. O veículo foi abandonado no Setor Oeste da Estrutural.

As imagens, que também têm áudio, mostram que um dos homens anuncia o assalto e diz repetidas vezes para que as vítimas não reajam. O casal obedece aos comandos e permanece estático. Os suspeitos, então, entram no carro e fogem da cena.

Os militares foram acionados por meio do 190 e localizaram o automóvel, abandonado, na quadra 4 do Setor Oeste. A 8ª Delegacia de Polícia, localizada na Estrutural, dará continuidade às investigações para identificar e localizar os autores do crime, que seguem foragidos.

Veja o vídeo: