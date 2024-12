Festas de fim de ano aquecem setor de beleza no Distrito Federal

Com a chegada das festas de fim de ano, salões e barbearias do Distrito Federal vivem um dos períodos mais movimentados do calendário. Estabelecimentos da capital aproveitam a alta procura e apostam em serviços especiais e tendências para atrair clientes. Segundo estimativas do Sindicato dos Salões, Institutos, Centros de Beleza e Estética do Distrito Federal (Simbeleza-DF), o setor deve registrar um crescimento de até 6% no faturamento em relação ao mesmo período do passado. Enquanto isso, os brasilienses dão os últimos retoques no visual.

A rede de barbearias Glauber Barbieri é uma das que teve aumento significativo na clientela na reta final de 2024. "Começou um pouco tímido, mas, de uma semana para cá, a agenda já está 90% preenchida", conta Glauber Barbieri, proprietário do estabelecimento. Ele destaca que a demanda cresce especialmente na época das festas de Natal e Ano-Novo, período no qual as duas unidades da barbearia — No Guará I e II — alcançam lotação máxima. "É gratificante ver o público preocupado em ficar bonito", diz ele.

Os atendimentos mais requisitados na barbearia são o corte de cabelo e a barba, seguidos pela modelagem de sobrancelhas. "Os homens estão quebrando o paradigma de cuidar da aparência", afirma. Além disso, a procura por produtos de beleza como pomadas capilares e balms para barba também tem crescido. Essa mudança de comportamento do público masculino tem impactado positivamente os ganhos do negócio.

O salão de Patrícia Amaral, de 40 anos, em Vicente Pires, é outro que está a todo vapor. "Temos uma média de 35 clientes por dia, graças ao trabalho em equipe de profissionais como manicures, cabeleireiras e designers de cílios", destaca. Na temporada de formaturas, confraternizações e festas, penteados e maquiagens têm liderado os pedidos. "A procura aumentou cerca de 75% em relação ao ano passado", comemora.

Atendendo à crescente demanda por produtos mais sustentáveis, o salão adotou uma linha orgânica. "Nossos tratamentos proporcionam uma beleza natural, desejo de muitas clientes", conta a empresária. Assim, Patrícia está confiante em triplicar o rendimento até o fim do ano. "Estamos trabalhando com parcerias e planejando expandir a equipe em 2025. As expectativas para o futuro são excelentes", afirma.

Entretanto, nem todo mundo relata crescimento na demanda. Rosilene Silva, 50, proprietária do salão Brasilianas, no Sudoeste, revelou que a busca pelo salão de beleza está abaixo do esperado. Apesar de ter agenda preenchida, o volume de fregueses caiu para cerca de 70%, enquanto em 2023 a ocupação foi de 90%. "Foi bem atípico. Porém, esperamos que as vendas aumentem até o fim do mês", diz.

Para lidar com a queda no movimento, Rosilene tem apostado em redes sociais, combos promocionais e listas de transmissão. "Se você não está on-line, dificilmente vai conseguir vender. Isso nos afeta mais intensamente, mas é a realidade em todo o setor de serviços", avalia. No entanto, a maior dificuldade é encontrar profissionais qualificados, principalmente manicures. "Hoje, muitos preferem atender por conta própria. Isso torna difícil manter equipes completas nos salões", explicou.

Para celebrar

Maria Fernanda, 42 anos, resolveu aproveitar a proximidade das festividades de dezembro e renovar o visual. "Sempre venho nesta época. Hoje, vou fazer cabelo e maquiagem, pois vou a uma confraternização", contou. A moradora de Vicente Pires ressalta o planejamento como algo essencial, devido à alta demanda: "Sempre agendo antecipadamente". Ela também aproveita pacotes promocionais, mas acredita que os gastos aumentam neste mês, dependendo dos compromissos sociais.

O servidor público Charles Moura, 41, é um cliente assíduo nas barbearias. Ele explica que, durante o Natal e o Ano-Novo, costuma se preparar com mais cuidado para eventos sociais. "Dou um trato melhor no cabelo e na barba. Com isso, fico alinhado para as comemorações. Tenho um evento neste fim de semana mesmo", afirmou. Assim como Maria, ele aposta no planejamento na hora de garantir um visual caprichado. "Gosto de cortar a cada 15 dias. Já marco o próximo corte, logo após terminar o atual", diz.

Autocuidado

Tânia Gomes, diretora do Simbeleza-DF, afirma que a demanda reflete o desejo das pessoas de celebrar as festividades de aparência renovada. "As festas de fim de ano trazem consigo um autocuidado maior, além de promoverem momentos de união familiar, nos quais o cuidado com a beleza também é um presente. Essa busca por serviços está alinhada à constante inovação do mercado. Produtos e tratamentos vão desde escovas tradicionais até cuidados avançados com os fios", explica.

Com agendas lotadas, a palavra-chave do setor tem sido organização. "Clientes frequentes conseguem agendar antes, garantindo atendimento sem transtornos. Quem deixa para a última hora tem acesso a uma lista de espera ou encaixes, quando possível. Quase sempre conseguimos acertar pelo menos um dos procedimentos desejados", comenta.

Segundo a representante da entidade, a expectativa é de que serviços como cortes de cabelo, hidratações, escovas, designer de sobrancelha, unhas e SPA sejam os mais procurados. Além disso, tendências como a franja butterfly e tratamentos tecnológicos específicos para os fios ganham destaque nesta temporada.

Desse modo, o clima de otimismo toma conta do setor e reflete as perspectivas para o próximo ano. "Estamos confiantes de que 2025 será de crescimento ainda maior. A constante inovação no mercado de beleza e o cuidado com os clientes são elementos que nos ajudam a superar desafios e ampliar resultados", conclui a diretora do Simbeleza.