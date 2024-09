Senac abre 90 vagas para mercado da beleza do Distrito Federal

O Senac-DF publicará nesta terça-feira o edital do projeto Geração Pro, para capacitar jovens brasilienses na área de beleza. Serão oferecidos cursos gratuitos de cabeleireiro básico para pessoas entre 18 e 29 anos. Neste primeiro momento, serão abertas 90 vagas divididas em seis turmas (manhã, tarde e noite). O primeiro ciclo de turmas terá início em 4 de novembro, e o encerramento está previsto para 11 de dezembro.

O segundo ciclo começa dia 20 de janeiro de 2025 e vai até 21 de fevereiro. Os interessados em se tornar cabeleireiros profissionais podem acessar o site do Senac-DF e tirar todas as dúvidas.

Vale ressaltar que 50% das vagas serão destinadas para grupos prioritários, entre eles: pessoas de famílias em situação de pobreza; mulheres vítimas de violência doméstica; mulheres que sejam chefes de família; pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e pessoas LGBTQIA . As aulas serão realizadas em turnos diurnos e noturnos, e acontecerão no novo Polo de Educação Profissional do Senac-DF, que está sendo montado no segundo piso do Shopping Conjunto Nacional, ocupando um espaço de 155 m2.

O projeto tem apoio do Sistema Fecomércio e parceria com a LÓreal. O presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, esteve pessoalmente na assinatura do convênio com a empresa, em São Paulo, junto com o Sindicato dos Salões, Institutos e Centros de Beleza, Estética do Distrito Federal (Simbeleza-DF), presidido pelo empresário Gustavo Nakanishi, da Rede Hélio. Ele tem como compromisso apadrinhar parte desses alunos em seu corpo de profissionais.

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, destaca que essa é uma oportunidade de promover a inclusão produtiva dos jovens. "O nosso objetivo é garantir um profissional qualificado no mercado de trabalho do DF que vem crescendo bastante na área de beleza", afirma Vitor Corrêa.