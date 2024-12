Natal solidário: ação no Sol Nascente distribui brinquedos e cestas básicas

O Natal será especial para crianças e adolescentes do Sol Nascente. Nesta sexta-feira (20/12), uma parceria entre o Dia a Dia e o Instituto Mãos Solidárias (IMS) levará mais de 400 brinquedos e cestas básicas para a comunidade, marcada por desafios sociais e econômicos. A ação tem como objetivo espalhar esperança e proporcionar um Natal único.

O Instituto Mãos Solidárias, organização sem fins lucrativos, atua há anos na região, oferecendo atividades educacionais, culturais e assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade. Sua missão é melhorar a qualidade de vida, com foco na proteção e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias.

Branco Amaral, conselheiro do Dia a Dia, reforça a importância da iniciativa. “O Natal é uma época que nos lembra do poder da esperança. Acreditamos que, mesmo diante de tantas dificuldades, podemos fazer a diferença na vida dessas crianças e suas famílias, oferecendo um pouco de alegria e dignidade”, afirma.

A entrega dos brinquedos e cestas ocorrerá às 9h30, com a presença de representantes do Dia a Dia, do IMS e das crianças beneficiadas. “Essa parceria com o Dia a Dia é essencial para que possamos continuar nosso trabalho. As doações representam mais do que bens materiais, são gestos que trazem esperança e nos ajudam a fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, afirmou o IMS.

Serviço

Evento: Natal Solidário

Data: 20 de dezembro de 2024

Horário: 9h30

Local: SHSN Chácara 81, Lotes 23 a 26 - Sol Nascente