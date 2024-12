"Eu me assustei", conta proprietária de automóvel engolido por afasto em Águas Claras

As fortes chuvas causaram estragos em várias regiões do DF - (crédito: Foto: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

As intensas chuvas que atingiram o Distrito Federal nesta quinta-feira (19/12) provocaram estragos em diversas regiões. Em Águas Claras, um incidente chamou a atenção: parte do asfalto cedeu e engoliu parcialmente um carro modelo Fiat Uno.

O veículo pertence à diarista Rozilene Oliveira Severino, de 48 anos, que ficou em estado de choque ao presenciar a cena. “Eu estava trabalhando aqui perto, ali na esquina. Quando estava indo embora, cheguei e vi isso”, relatou, abalada. “Não acreditei que era o meu carro. A gente vê isso acontecendo com os outros e nunca imagina que vai acontecer com a gente. É muito triste”, desabafou.

Rozilene também expressou preocupação e indignação com a situação. “Eu me sinto com raiva, nervosa. Tenho esse carro há dois anos e, graças a Deus, ele tem seguro. Uso para trabalhar, fazer minhas diárias e levar as crianças à escola”, explicou.



De acordo com informações preliminares fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o incidente parece ter sido causado pelo colapso de uma rede de esgoto subterrânea, que comprometeu o asfalto e resultou no afundamento que engoliu o automóvel.