Mulher trans é assassinada por enforcamento dentro de cela na Papuda

Uma mulher trans foi assassinada na última terça-feira (10/12) dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Centro de Internamento e Reeducação. O caso é investigado como homicídio pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

A vítima, Rafaela Lorena Soares da Rocha, foi morta na ala destinada a custodiadas transgênero, onde dividia a cela com dois homens. Policiais penais foram acionados após ouvirem gritos de socorro vindos do local.

Inicialmente, os dois presos que estavam na cela com Rafaela alegaram que ela havia caído de uma mureta que separa o banheiro da cela. No entanto, pouco depois, o Correio apurou que eles confessaram ter enrolado um lençol no pescoço da vítima e que cada um puxou de um lado.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento, mas, ao chegarem, constataram o óbito. No momento do crime, havia apenas os três.