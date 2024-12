Polícias Civil e Militar entregam cestas no Natal Solidário, em Brazlândia

No total, aproximadamente 850 crianças receberam presentes no Natal Solidário promovido pelas polícias Civil e Militar em Brazlândia - (crédito: PCDF/Divulgação)

As polícias Civil e Militar do Distrito Federal promoveram, nesta quinta-feira (19/12), uma ação solidária de Natal em Brazlândia. A iniciativa, que contou com o apoio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e do 16º Batalhão de Polícia Militar, arrecadou cerca de 1,2 mil brinquedos e 150 cestas básicas para crianças em situação de vulnerabilidade na região. O evento também vai ocorrer nesta sexta-feira (20/12)

Os brinquedos foram doados por policiais, comerciantes locais e pela população. O Conselho Tutelar também colaborou na arrecadação e no cadastro das crianças beneficiadas. No total, aproximadamente 850 crianças receberam presentes durante os dois dias de evento.

Natal Solidário promovido pelas polícias Civil e Militar ocorreu em Brazlândia (foto: PMDF/Divulgação)

Na tarde desta quinta, os policiais civis e militares saíram em comboio e entregaram brinquedos às crianças carentes cadastradas, bem como àquelas que entregaram cartas na 18ª DP e 16º BPM, indicando presentes que gostariam de receber. Todas as cartas recebidas foram atendidas.

Nesta sexta, a ação ocorrerá no Ginásio Espelho d’Água, onde as crianças participaram de brincadeiras, interagiram com os policiais e receberam lanches e brinquedos.

No total, 154 policiais, além de integrantes do Conselho Tutelar, participaram da iniciativa.