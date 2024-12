Menos é Mais promove ação solidária e distribui mais de 200 jantinhas

A banda de pagode brasiliense Menos é Mais realizou, na última terça-feira (10/12), uma ação solidária em apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade no Setor Comercial Sul. Os integrantes da banda, que receberam no mês passado o título de Cidadãos Honorários, frequentemente se envolvem em projetos voluntários que visam auxiliar a população da capital.



A ajuda não se restringiu apenas à distribuição das refeições, mas também aos empregos oferecidos às mulheres da comunidade que prepararam a comida. O objetivo do grupo é proporcionar oportunidades e fomentar a economia local. Gustavo Goes, percussionista do grupo Menos é Mais, destaca em nota a importância de iniciativas como essa para promover inclusão e oferecer esperança. “Nosso trabalho vai muito além da música. Queremos usar nossa influência para transformar vidas e fortalecer quem está em situação de vulnerabilidade”, afirmou o músico.

As refeições oferecidas fazem parte da colaboração do grupo com o Projeto Sou do Bem, que nesta ocasião disponibilizou ônibus para funcionários que prestaram o serviço de banho, cortes de cabelo, doação de roupas e psicólogos. Outra parte importante do projeto é o apoio à saúde mental. Profissionais especializados estiveram presentes para atender aqueles que desejam sair das ruas e buscar reabilitação contra o uso de drogas. “Nós estamos fazendo o máximo possível para ajudar as pessoas em situação de rua, queremos fazer com que as pessoas voltem a ser felizes e saiam dessa situação vulnerável”, explica Rogério Barba, líder do projeto Sou do Bem.

A ação especial marca o lançamento do Churrasquinho 3, que envolve sete churrasquinhos em diferentes pontos da cidade. A iniciativa ativou esses estabelecimentos em uma campanha solidária: a cada espetinho comprado, os clientes ganhavam um pão de alho, e uma refeição era destinada a pessoas em situação de rua. No total, a ação percorreu 700 quilômetros, resultando na entrega de 2.127 jantinhas, reforçando o compromisso com a solidariedade e o impacto social

Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel