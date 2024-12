"Não faz sentido castigar a população da capital com a redução do FCDF"

O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, avaliou os resultados financeiros da mudança na forma de cálculo da correção anual do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). “Algo que não tem impacto nenhum, desprezível nas contas da União, mas que tem um impacto enorme nas contas do Distrito Federal de Brasília”, destacou. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Adriana Bernardes, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta sexta-feira (20/12), o consultor tributário também falou que a revisão do critério de reajuste não era, estritamente, uma revisão, e sim uma redução dos recursos destinados ao FCDF.

Questionado se essa ação seria para prejudicar o DF, Everardo respondeu: “Eu posso dizer que, a partir de uma avaliação, não tem razão nenhuma técnica, a não ser uma espécie de ressentimento e castigo. Nada mais que isso”, disse.

Para o ex-secretário, se o castigo ou ressentimento estiver relacionado ao 8 de janeiro, é um tipo de associação indevida, pois "castigar o povo de Brasília porque alguns arruaceiros destruíram dependências da União não é correto". “Quantas vezes isso aconteceu aqui em Brasília e alguém foi castigado? Nunca. Quantas vezes o Congresso Nacional foi invadido e as unidades dos órgãos federais, onde eu mesmo presidi, foram invadidas. Não só em Brasília, mas em vários lugares do Brasil, não preciso enumerar, que é do conhecimento público, todos conhecem isso”, relatou. “Essa seria uma associação para tentar explicar, mas não tem nexo”, acrescentou.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho