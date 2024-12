Reinauguração da Praça da Bíblia na Candangolândia recebe vila natalina

A população da Candangolândia recebeu neste sábado (21/12) a reinauguração da Praça da Bíblia, que foi completamente revitalizada. A obra contou com o investimento de R$ 320 mil, utilizados para melhorias de 1,7 km de pavimentação de calçadas, novo paisagismo e ampliação de áreas destinadas a atividades culturais, religiosas e de lazer da cidade.

Para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que esteve presente na entrega do equipamento público, a obra realizada tem grande importância para os moradores da região. "A Candangolândia é uma das cidades mais tradicionais do DF. Reformar espaços como a Praça da Bíblia é fundamental para devolver à população um local de convivência que tem grande significado cultural e religioso. Esse é mais um local entregue para a população e para a nossa criançada, e com um símbolo muito importante, que é a Bíblia", destacou.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, ressaltou o impacto da transformação do aparelho público para os moradores. "Era uma praça abandonada. Fizemos toda a recuperação das calçadas, paisagismo, um parquinho para crianças e o estacionamento de acesso. Está linda! Uma obra simples, mas que faz uma diferença muito grande para a população", avaliou.

Moradora da Candangolândia, a professora Rosane Marques, de 46 anos, celebrou a entrega do novo espaço. “Valoriza muito a nossa cidade. Agora temos um local seguro e bem cuidado, que pode ser usado para atividades culturais, exposições e lazer. Antes, a praça estava ‘capenga’, mas com as melhorias, especialmente na acessibilidade, temos uma área inclusiva e agradável para todos", afirmou ao Correio.

Aurélio Martins Barros, motorista aposentado, 74, é residente da cidade há mais de três décadas e conta que ficou impressionado com a transformação da praça. “A gente nem pensava que um dia ficaria bonita assim. Antes estava abandonada, tudo quebrado, sem plantas. Agora mudou a cara da cidade. Agora vai dar vontade de passar aqui toda hora, tirar foto e mostrar para os amigos”, acrescentou.

Vila Noel

O dia de festa ainda vai se estender até a noite, com a inauguração da Vila Noel, a partir das 18h. A praça dará boas-vindas ao Papai Noel, que chegará em uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar, seguido de um desfile pela cidade. No local, as crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, casinhas decoradas e iluminação especial.