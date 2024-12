Colisão entre dois carros deixa um ferido e criança de 11 meses é levada ao hospital

Uma colisão envolvendo dois carros, modelos Virtus e Uno, deixou uma pessoa ferida e uma criança de 11 meses, que precisou ser levada para avaliação médica. O acidente aconteceu neste sábado (21/12), em Taguatinga, na via EPTG, próximo à entrada do Túnel Rei Pelé, sentido Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu ao chamado e, ao chegar no local por volta das 21h31, as equipes de resgate encontraram os dois carros envolvidos no acidente. Nenhum dos condutores precisou de atendimento médico. No entanto, a passageira do VW Virtus, H. V. M. A., 28 anos, estava consciente e orientada, mas apresentava um hematoma na região ocular esquerda e queixava-se de dores no ombro esquerdo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela foi conduzida para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) para avaliação médica. A mulher e seu filho, A. M. A., de apenas 11 meses, não apresentavam lesões aparentes, mas a criança também foi levada ao hospital para atendimento.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento das vítimas e a retirada dos veículos. Após o trabalho das equipes de resgate, o local ficou sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).