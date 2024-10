Túnel Rei Pelé será parcialmente fechado para reposicionamento de câmeras

As novas câmeras de alta resolução fazem parte do plano de modernização do Túnel Rei Pelé - (crédito: Ed Alvez/ CB Press)

Na noite de quarta-feira (30/10), o Túnel Rei Pelé será temporariamente interditado no período das 23h às 5h de quinta (31/10). O fechamento, necessário para o reposicionamento de novas câmeras, vai afetar apenas o sentido Ceilândia-Plano Piloto.

Leia também: Gaeco faz busca e apreensão contra quadrilha especializada em crime tributário

“Esse reposicionamento dos equipamentos se faz necessário para garantir a segurança dos usuários, da estrutura e dos sistemas instalados”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

As novas câmeras de alta resolução fazem parte do plano de modernização do Túnel Rei Pelé, que tem sido objeto de diversas intervenções desde a sua abertura. As ações buscam otimizar a operação do túnel, que se tornou uma importante ligação entre Taguatinga e outras regiões do Distrito Federal, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando o fluxo de veículos.

Leia também: Dono de distribuidora é preso por suspeita de tráfico de drogas em Ceilândia

Durante o período de fechamento, os motoristas que circulam pela região deverão ficar atentos às sinalizações e optar por rotas alternativas para evitar transtornos.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura

Saiba Mais Cidades DF Colombiano é atraído para a morte em mata no Entorno do DF

Colombiano é atraído para a morte em mata no Entorno do DF Cidades DF PF aponta "graves omissões" do GSI na proteção do Planalto no 8/1 e mira generais

PF aponta "graves omissões" do GSI na proteção do Planalto no 8/1 e mira generais Cidades DF PF diz que inteligência da SSP-DF omitiu relatório que comprometeu segurança no 8/1

PF diz que inteligência da SSP-DF omitiu relatório que comprometeu segurança no 8/1 Cidades DF GDF assina ordem de serviço com empresa que fará reforma da Piscina de Ondas

GDF assina ordem de serviço com empresa que fará reforma da Piscina de Ondas Cidades DF Homens são presos em Água Quente em posse de carro roubado em Samambaia

Homens são presos em Água Quente em posse de carro roubado em Samambaia Cidades DF Foragidos por violência contra mulher poderão ter foto em contas de água e luz