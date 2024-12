Vídeo: Veja o momento em que ônibus fecha carro e causa acidente no DF

Acidente envolve quatro veículos no fim do Eixão Norte - (crédito: DER/Reprodução)

O motociclista, Mateus das Virgens de Jesus, ficou ferido após um acidente envolvendo quatro veículos no fim do Eixão Norte, em Brasília. O momento exato da colisão foi captado por uma câmera de segurança do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Confira o vídeo abaixo.

O acidente ocorreu após um ônibus fechar bruscamente um carro na entrada que liga o Eixão Norte à marginal da via, próximo à Ponte do Bragueto, na Asa Norte. O coletivo da viação Piracicabana colidiu com veículo que perdeu o controle e atravessou as quatro faixas e atingiu um motociclista nas vias da direção contrária.

Nas imagens é possível observar que o motociclista tentou frear, no entanto, não conseguiu evitar a colisão com o veículo. Na ocasião, outro carro que passava na pista da esquerda também foi atingido. O motorista, com o intuito de desviar do veículo desgovernado, quase atropelou o motociclista, que já estava caído na via.

Testemunhas e dois dos motoristas envolvidos no acidente pararam e prestaram socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar os procedimentos de resgate e informaram que Mateus das Virgens de Jesus, foi encaminhado para o Hospital de Sobradinho, queixando-se de forte dor na perna. O acidente aconteceu por volta das 9h, deste sábado (22/12).