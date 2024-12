Polícia penal monta esquema de segurança para saidão de Natal; veja fotos

Na manhã desta segunda-feira (23/12), a Justiça do DF liberou 1.945 presos para o último saidão do ano. Os detentos saíram do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e da Penitenciária Feminina do DF (PFDF).

Policiais penais montaram um forte esquema de segurança para monitorar a saída temporária, a última de 2024. O período da saída será de segunda-feira até sexta-feira (27/12), data em que os presos deverão se apresentar às respectivas unidades prisionais.









A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) ressalta que, aquele que não retornar no dia e no horário previstos, será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. Neste ano, a Vara de Execuções Penais (VEP/DF) determinou, por meio da portaria, nove saídas temporárias.

Qualquer pessoa pode, de forma anônima, fornecer informações sobre custodiados foragidos ou que estejam descumprindo as normas estabelecidas na portaria referente aos benefícios. Para isso, deve entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (61) 9 9666-6000 (Polícia Penal do DF).