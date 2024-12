Morador de Samambaia transforma buraco em "piscinão". Veja vídeo

As fortes chuvas que atingem o Distrito Federal expuseram problemas de infraestrutura em várias regiões administrativas. No último domingo (23/12), um morador da Quadra 323 de Samambaia viralizou nas redes sociais com um protesto bem-humorado. Vestindo uma samba-canção e uma blusa vermelha, ele foi filmado se “banhando” dentro de um buraco cheio de água e lama no meio da rua, usando um caneco para se molhar e até deitando no local.



O buraco ganhou uma plaquinha improvisada com o nome “Piscinão da 323”, e o vídeo gerou repercussão nas redes sociais, onde internautas compartilharam relatos de problemas semelhantes em outras regiões da capital. “Nossa cidade está parecendo a lua de tanto buraco”, comentou um usuário. Outro afirmou. “A buraqueira tá geral aqui no DF, aqui no Recanto das Emas está só a derrota”, disse outro.

Veja o vídeo

O ato bem-humorado destaca uma demanda séria: a necessidade de revitalização das vias e ações emergenciais por parte do governo para lidar com os transtornos causados pelas chuvas e a falta de manutenção.

O Correio entrou em contato com a Administração Regional de Samambaia para obter um posicionamento sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho