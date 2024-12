Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio na Fercal

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (23/12) suspeito de tentaiva de homicídio. O caso ocorreu na noite de sábado (21/12), no Engenho Velho, na Fercal.

O suspeito teria discutido com a vítima e efetuado golpes de faca nas costas dela, e só não continuou porque foi impedido pela própria irmã. Depois da investigação, os policiais conseguiram prender o suspeito na residência dele, no momento em que o homem tentava fugir do DF.