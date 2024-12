Confira o que abre e o que fecha no DF durante o feriado do Natal

A véspera e o feriado de Natal, nesta terça (24/12) e quarta-feira (25/12), afetarão o horário de funcionamento de estabelecimentos e serviços públicos no Distrito Federal. O Parque Nacional e a Floresta Nacional, por exemplo, terão horários de visita reduzidos. O metrô funcionará normalmente em 24/12 e em 25/12, funcionará com horários de domingos e feriados. Confira o que abre e fecha.

Comércio

Em 24 de dezembro, no comércio de rua, as lojas irão manter o horário de funcionamento, fechando às 19:00. Nos shoppings, os lojistas devem observar o horário de funcionamento da empresa. Geralmente, essas lojas também fecham às 19:00. Em 25/12, comércios, lojas e varejos não funcionam.

Transporte

Em 24/12, os ônibus e o metrô do DF circulam com tabela de dia útil e ganharão reforço no horário de fechamento do comércio. O metrô funciona das 5:30 às 23:30. Em 25/12, os transportes seguirão os horários de domingos e feriados. O metrô abre às 7:00 e fecha às 19:00. Os usuários de ônibus podem conferir o itinerário das respectivas frotas no site DF no Ponto.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ambulatórios e policlínicas funcionam até as 14h, em 24/12. Em 25/12, as unidades permanecem fechadas.

Vacinação

As salas de vacinas funcionarão até as 12h, em 24/12. Em 25/12 não haverá vacinação.

Saúde bucal

A assistência bucal funcionará nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) até as 14h de 24/12. Em 25/12, permanecem fechadas.

A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, todos os dias.

No Hospital Regional do Gama (HRG), o serviço de urgência fecha em 25/12.

Caps

O acolhimento nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II e no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) funciona até as 14h em 24/12. Os Caps do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III funcionam 24 horas por dia. Em 25/12, todas permanecem fechadas.

Farmácias de Alto Custo

Em 24/12, funcionam até as 14h. Em 25/12, permanecem fechadas.

Hemocentro

Em 24/12, o funcionamento será das 7h15 às 12h. Em 25/12, não haverá atendimento.

SAMU

Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

EMERGÊNCIAS

As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

CEB

Os serviços da CEB voltados ao atendimento ao público funcionam 24 horas, seja manutenção ou registro de demandas.

Caesb

O atendimento é das 8h às 14h em 24/12. Em 25/12, não haverá atendimento presencial na Sede e nos escritórios de atendimento. As equipes de Operação e Manutenção trabalharão normalmente.

Em 25/12, os consumidores devem telefonar no 115. Serviços pelo WhatsApp também podem ser solicitados no (61) 3029-8115. Outra opção é usar o aplicativo da Caesb para celular ou entrar no site da companhia: www.caesb.df.gov.br.

Delegacias

Todas as delegacias do DF funcionam 24 horas, em regime de plantão

Detran

Haverá ponto facultativo a partir das 14h em 24/12. Em 25/12, as unidades de atendimento permanecem fechadas.

Os serviços de Educação, Fiscalização e Engenharia de Trânsito funcionarão em regime de escala de plantão. Já os serviços on-line estarão disponíveis no Portal de Serviços e no aplicativo Detran-DF Digital.

Restaurantes comunitários

Funcionam normalmente em 24 e 25/12: Arniqueira, Itapoã, Planaltina, Recanto das Emas, São Sebastião, Sol Nascente /Pôr do Sol, Samambaia Expansão, Sobradinho, Varjão, Paranoá e Brazlândia. As demais unidades funcionam até as 14h, em 24/12, e fecham em 25/12.

Parque Nacional de Brasília

Funciona das 6 às 12h em 24/12 e permanece fechado em 25/12.

Floresta Nacional de Brasília

Aberta até as 14h em 24/12 e permanece fechada em 25/12.

Zoológico de Brasília

Em 24 e 25/12, o público pode visitar o local das 8:30 às 17h.

Espaços culturais

A Biblioteca Nacional de Brasília, Museu Nacional da República, Complexo Cultural da República, Complexo Cultural de Samambaia, Complexo Cultural de Planaltina, Centro Cultural de Três Poderes, Memorial dos Povos Indígenas, Espaço Renato Russo, Museu Vivo da Memória Candanga, Museu do Catetinho Teatro Nacional estarão fechados em 24 e 25/12. Na quinta (26), os espaços seguem a programação normal.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho