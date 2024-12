Ibaneis deseja feliz Natal após antecipar DF Social

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o governador Ibaneis Rocha (MCB) desejou um feliz Natal para a população do Distrito Federal. A mensagem foi publicada horas após o Governo do Distrito Federal (GDF) antecipar para esta terça-feira (24/12) o pagamento da parcela de janeiro do DF Social.

De acordo com o GDF, o benefício que costuma ser liberado no 1º dia útil de cada mês acumulou um investimento total de R$ 10.449.865. O Programa DF Social completa três anos em dezembro de 2024 e o auxílio mensal de R$ 150 já beneficiou 84.140 famílias em situação de extrema pobreza.

“Que nesta noite de Natal, a alegria e a paz preencham todos os lares do nosso DF. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês, hoje e durante todo o ano que está por vir. Desejo a todos um Feliz Natal!”, publicou Ibaneis.