Bolsonaro ironiza alta do dólar com meme publicado nas redes sociais

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro publicou um meme no X (ex-Twitter) que ironiza a escalada no valor do dólar, que na última quinta-feira (19/12), chegou a operar em R$ 6,30.

A publicação feita na manhã deste sábado (21/12) contém uma imagem do seriado mexicano Chaves, em que o personagem principal acorda o ‘Seu Madruga’ – um dos protagonistas da série – com a frase: “Acorda Seu Madruga, já são sete”, e o outro replica: “o dólar ou a gasolina”.

Na última semana, voltou a circular publicações de aliados do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que criticam a alta do dólar na época de Bolsonaro no poder, entre 2019 e 2022. O valor máximo da moeda norte-americana registrado nesse período foi de R$ 5,93, em 14 de maio de 2020, no auge da pandemia de Covid-19.

O recorde foi superado no dia 27 de novembro, às vésperas da apresentação do pacote fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na mesma semana, o dólar passou de R$ 6 pela primeira vez na história.