Catedral de Brasília celebra missa de Natal com expectativa de mil fiéis

Como já é tradição, a Catedral Metropolitana de Brasília recebeu fiéis para a celebração da Missa de Natal às 20h desta quarta-feira (24/12). O culto foi ministrado pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César. “A Missa de Natal da Vigília celebra o nascimento de Jesus. Este ano, a celebração coincidiu com o início do Jubileu da Esperança, proclamado pelo Papa Francisco, que convida todos a serem peregrinos da esperança em um mundo carente de razões para acreditar. É um momento de fé, alegria e renovação espiritual”, explicou o sacerdote.

O governador Ibaneis Rocha esteve presente na celebração, acompanhado de sua esposa, Mayara Noronha, e de seu filho. Ele destacou que o momento é de gratidão pelo ano que passou. “Estamos aqui na Missa de Natal, acompanhados por toda a família. Este é um momento especial para agradecer por tudo que aconteceu em 2024, um ano muito positivo para mim, para minha família e para Brasília. Também aproveitamos para fazer nossas preces, pedindo que 2025 seja ainda melhor para nossa cidade”, afirmou o político.

A Missa de Natal na Catedral é uma celebração especial e solene, que reúne a comunidade para comemorar o nascimento de Cristo. Tradicionalmente chamada de Missa da Vigília, antigamente a celebração era realizada à meia-noite, sendo conhecida como Missa do Galo. “Atualmente, a missa acontece em horário antecipado, às 20h, para facilitar a participação dos fiéis e permitir que eles realizem a ceia com suas famílias”, explicou o diácono Alfredo Oto de Lima.

De acordo com Alfredo, este ano a missa foi planejada como uma réplica fiel da celebração no Vaticano, incorporando todas as solenidades que acontecem na Basílica de São Pedro. Com previsão de atrair cerca de mil pessoas, a celebração inclui a deposição do Menino Jesus no presépio pelo Cardeal, encerrando a missa.