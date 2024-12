Detran-DF flagra 352 motoristas alcoolizados em menos de um mês

Em 24 dias, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou 352 motoristas dirigindo após o consumo de bebida alcoólica. O balanço parcial é da operação Boas Festas, que tem o objetivo de promover a segurança viária durante as festividades de fim de ano.

Entre 28 de novembro e 22 de dezembro, os agentes da autarquia abordaram 3.400 condutores e realizaram 2.790 testes de etilômetro. Além dos flagrantes de alcoolemia ao volante, o Detran-DF também autuou 239 inabilitados, 221 por conduzir veículo com o escapamento irregular, 194 com a CNH vencida há mais de 30 dias e 660 por infrações diversas.

Ao todo, 342 veículos foram recolhidos ao depósito do Departamento de Trânsito e 12 motoristas foram conduzidos à delegacia, sendo 10 em razão do resultado do teste do etilômetro, que constatou concentração de álcool considerada crime; um por adulteração de sinais característicos do veículo; e um por conduzir veículo com restrição de roubo ou furto.



A operação Boas Festas é uma iniciativa do Detran-DF que visa intensificar as ações de fiscalização de trânsito para coibir a ocorrência de infrações e promover a segurança viária. A operação segue até 5 de janeiro de 2025 e inclui patrulhamentos, pontos de demonstração e blitzes em todas as regiões do DF.



Com informações do Detran-DF