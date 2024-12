Homem é morto a tiros em um bar de Samambaia nesta quarta-feira

Um homem foi morto a tiros em um bar localizado na QR 425, conjunto 8, em Samambaia norte, nesta quarta-feira (25/12). O atirador, que estava na rua, se aproximou do estabelecimento comercial e efetuou cerca de oito disparos.

A vítima tentou fugir, no entanto, ele foi alcançado e sofreu com mais tiros na cabeça. Segundo informações de testemunhas, foram cinco disparos e em seguida mais três. Conforme as investigações, há 100m de diferença entre os dois momentos do crime.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou a área e acionou a perícia e a equipe da 32ª Delegacia de Polícia para investigar o caso. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também esteve no local para atender a ocorrência. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.