Alvo de ataque que deixou idosa morta era jurado de morte, narram testemunhas

O alvo do ataque que deixou uma mulher de 61 anos morta havia deixado a cadeia pela primeira vez para o saidão de Natal, depois de cumprir quase 20 anos de prisão, e era jurado de morte, segundo relataram testemunhas ao Correio. Roberto Miranda, 41, é ex-genro de Jussilene Oliveira. Jussilene estava no quintal de casa, na QNP 10 de Ceilândia, quando foi atingida com um tiro.



O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (25/12). A aposentada Jussilene estava na companhia de outros parentes em casa, incluindo filhos e netos. No quintal de casa, uma mesa decorativa natalina indicava que a família havia passado o Natal juntos. Um dos convidados era Roberto, ex-genro, que foi à casa para visitar a filha. O detento deixou a cadeia na segunda-feira (23/12), após quase 20 anos preso. Testemunhas relataram que ele era jurado de morte.

De acordo com a Polícia Militar, o responsável pelos disparos chegou em uma moto CB 300 preta. Vizinhos narraram à reportagem que o motociclista desceu estacionou próximo à residência, desceu da moto, aproveitou-se do portão meio aberto e efetuou ao menos nove tiros de arma de fogo. Todos estavam no quintal da residência e correram para dentro. Jussilene foi a primeira a ser acertada com um tiro e Roberto levou ao menos quatro disparos.

Comoção

No local do crime, parentes evitaram conceder entrevistas, mas lamentaram a morte de Jussilene. Um dos irmãos dela contou à reportagem que a idosa era uma pessoa tranquila e amorosa. “Trabalhou por muito tempo em uma escola como ajudante e agora morre em uma tragédia dessa”, desabafou.

Netos e filhos lamentavam aos prantos do lado de fora. “A minha avó não merecia isso. Por quê fizeram isso com ela?”, questionava uma neta.

As investigações estão a cargo da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul).