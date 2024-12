Projeto de artesãs de Planaltina vira decoração de mansão da cantora Anitta

De Planaltina para o mundo das celebridades. O trabalho das mãos dos artesãos do Instituto de Assistência Social Maria do Barro, na região da Horta Comunitária em Planaltina (DF), ganhou holofotes e atraiu a atenção da cantora Anitta. As obras de arte feitas de barro saíram do DF e foram parar nas paredes da mansão da artista, que fica em Itanhangá, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O Instituto ganhou visibilidade após Anitta publicar uma foto das obras de barro expostas na parede nas redes sociais. A postagem alavancou o Instagram do grupo, que chega a mais de 7 mil seguidores. Os 24 quadros adquiridos pela cantora são fruto de um projeto em parceria entre o Instituto e o arquiteto de São Paulo Gabriel Fernandes.

O arquiteto esteve no DF e visitou o grupo de mulheres, que até pouco tempo carecia de material, forno, barro e outros elementos para a produção. Encantado com o trabalho manual das artesãs, Gabriel assinou a coleção Barrolândia, que foi exposta na Casa Bonita Decor SP. “A cantora Anitta recebeu hoje a obra de sua casa no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, conhecida por ter sido cenário da novela Em Família. A casa passou por uma grande reforma e ficamos muito felizes em ver a nossa coleção Barrolândia, assinada por Gabriel Fernandes, fazendo parte da decoração do projeto do renomado escritório carioca Studio Roca”, escreveu a Casa Bonita no Instagram.

Nas redes sociais, Gabriel escreveu um texto agradecendo aos colaboradores e relatando sobre a trajetória profissional. “Fui, fiz de coração, fiz com alma, com cuidado, com responsabilidade social e também com carinho, mesmo quando eu não sabia como era que chegava nessa equação. Conheci muita gente que me ajudou nessa caminhada, muitos papos, muitos pontos de vistas, diferentes, divergentes, mas tudo me ajudou para que eu chegasse aonde cheguei com o Instituto Maria do Barro. Hoje, ao ver Barrolândia concedida para Casa Bonita Decor SP brilhando na casa da Anitta, sob o trabalho impecável do Studio Roca, mostra que o saldo foi positivo”, declarou.

Trabalho árduo

O Instituto nasceu da vontade de uma mulher em oferecer oportunidades de renda a moradores de Planaltina. Ainda nos primeiros anos de Brasília, Maria do Barro começou o trabalho social ensinando ofícios de artesanato a quem tivesse interesse.

As artesãs custaram a acreditar quando souberam que a cantora havia escolhido as peças produzidas por eles para decorar sua nova casa. “A Coleção Tijolinho, escolhida por ela, é inspirada nas moradias que a Maia do Barro fazia por todo o DF para dar moradia digna para as pessoas”, explica a presidente do instituto, Idalete Silva.

Quem contou para Idalete sobre Anitta foi o arquiteto Gabriel Fernandes, que trabalha em parceria com o instituto. “Ele ligou logo de manhã para contar que a Anitta estava querendo marcar a instituição e colocar um texto sobre o nosso trabalho. Foi uma loucura! Arquitetos de todo o Brasil ligando, pessoas chamando a gente pelas redes sociais. Tínhamos pouquinhos seguidores e agora tem um monte”, comemora Idalina.