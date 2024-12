Ibaneis assina ordem para restauração da DF-009, que atravessa o Lago Norte

Em evento nesta quinta-feira (26/12), o Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou a restauração da DF-009, que atravessa o Lago Norte. O governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve presente no local para assinar a ordem de serviço que sancionou a ação. Além de Ibaneis, estiveram presentes figuras como a vice-governadora Celina Leão, o secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro, o presidente do Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur, e o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira.

O governador afirmou que a obra era muito requisitada pela comunidade e que realmente havia a necessidade de restauração. Ibaneis disse que as construções estão programadas para começar no começo de janeiro, mas que as chuvas podem adiar o início. A reforma, segundo ele, vem em bom momento, tendo em vista que haverá ampliação do Shopping Iguatemi Brasília, localizado na via, o que trará maior movimento ao local.

A reforma era algo pedido por moradores do Lago Norte há quase vinte anos, de acordo com o prefeito comunitário do bairro, Antônio Matoso Filho. “Dentro dos pedidos que a gente aqui do bairro, esse é um dos mais antigos, tem mais de 20 anos. Quando você fala de Lago Norte e Lago Sul, o pessoal acha que não tem problemas, acham que o problema é só em São Sebastião e no Sol Nascente. Mas não, aqui tem muitos problemas. Esse é um deles”, afirmou Matoso.

Ele agradeceu pelos esforços do administrador da região, do deputado federal Júlio César e de Ibaneis Rocha, personagens que ele considera importantes para conseguir a restauração. O prefeito comenta que as obras devem durar um ano, o que acredita que possa causar incômodo para alguns moradores, mas que será algo benéfico para todos.

* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel