Aos 6 anos, pianista prodígio se apresenta em Brasília

Na manhã desta sexta-feira (27), a pianista mirim, Melina Zardini Marin, de 6 anos, se apresentou durante um recital realizado no Hospital da Criança de Brasília José Alencar para as crianças do ambulatório que aguardavam consultas, exames e tratamentos.

Melina começou a estudar piano com apenas 1 ano de vida, ensinada pelo pai, o pianista Everton Marin, que também se apresentou no Hospital. “Desde que ela nasceu, já me via tocando e dando aulas de piano em Goiânia e foi uma vontade que ela mesma apresentou desde criancinha”, conta Everton.

Em cinco anos tocando o instrumento, a menina já conquistou duas vezes o primeiro lugar do Concurso Souza Lima, em São Paulo. Atualmente, Melina se apresenta em grandes teatros de Goiânia e, em 2025, realizará a primeira apresentação como solista da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Goiás.

“O meu sonho é ser astronauta e pianista ao mesmo tempo”, revelou a pequenina, animada. Para ela, quem acredita consegue e, por isso planeja para futuro grandes conquistas dentro e fora da música.

Família de pianistas

Para o pai de Melina, embora a pianista mirim tenha talento, a habilidade dela é resultado de muito esforço. “Acredito que 90% de tudo que ela apresenta vem da dedicação dela, da rotina diária de estudos e treinamento. Só o dom não leva a pessoa a nada”.

Everton, que conta que Melina pratica uma hora por dia, e garante que a habilidade para música está em todo ser humano, basta se dedicar. O pianista é formado em música pela Universidade Federal de Goiás, além de mestre em piano performance pela University of Wyoming e já foi premiado em concursos nacionais e internacionais.