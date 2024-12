Um casal foi preso por furto em um supermercado em Ceilândia, na última sexta-feira (27/12). A equipe do 8° Batalhão de Polícia Militar foi acionada e encontrou com a dupla diversos produtos furtados do estabelecimento, incluindo carnes e uma churrasqueira elétrica, que totalizavam mais de R$ 1,7 mil.

O crime ocorreu por volta das 16h. O homem e a mulher foram presos e conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.