Motociclista morre após colisão com caminhão em Águas Claras

Um motociclista de 25 anos morreu, na manhã deste sábado (28/12), após colidir com um caminhão Volkswagen, de cor branca, no conjunto H do Areal, em Águas Claras. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegaram ao local, a vítima estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória, além de apresentar traumatismo crânio-encefálico grave.

Em conjunto com as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os bombeiros realizaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar por 40 minutos, mas o óbito foi declarado no local pela médica do Samu. O condutor do caminhão, 51, não sofreu ferimentos e colaborou com as autoridades.

Segundo o CBMDF, as circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e estão sob investigação. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para as devidas providências e apuração dos fatos, enquanto a Polícia Militar (PMDF) assumiu a preservação da área.