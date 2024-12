Último sábado de 2024 é marcado por chuva forte no Distrito Federal

Nem na reta final do ano, a chuva deu trégua aos brasilienses. Quem saiu de casa para aproveitar a tarde deste último sábado do ano (28/12), se deparou com chuva em diversos pontos da capital brasiliense. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será marcado por pancadas de chuva isoladas, com trovoadas pela tarde e noite. As temperaturas se mantêm amenas, com mínima de 18°C e máxima de 28°C, e umidade relativa do ar variando entre 60% e 90%.

De acordo com a previsão, no período da tarde haverá rajadas de vento moderadas do nordeste e sul (NE-S). À noite, o cenário permanece semelhante, com ventos fracos variando entre sudeste e sudoeste (SE-SW).

Cuidado!

O Inmet emitiu alerta laranja de chuvas intensas. Nesse nível, há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm ao longo do dia, além de ventos intensos, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h. O instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Durante as rajadas de vento, recomenda-se não buscar abrigo sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas. Aparelhos elétricos devem ser desligados, assim como o quadro geral de energia, como medida de segurança.

Em caso de emergência, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) estão à disposição para atender a população.