Carro capota e cai dentro de vala durante chuva forte na BR-060, em Samambaia

Um carro capotou e caiu em uma vala na BR-060, na altura da QR 523, próximo ao terminal rodoviário de Samambaia, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta sexta-feira (13/12).

De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas às 20h45. No local, encontraram um Kwid branco, capotado em uma vala no canteiro central, que estava sendo atingida pela forte chuva que ocorreu em várias regiões do DF. Veja imagens.









Os bombeiros realizaram uma avaliação rápida do cenário para verificar a presença de vítimas dentro do veículo, mas constataram que não havia ninguém no interior do carro. Durante o atendimento, não foi necessário interditar nenhuma via.

A área ficou sob a responsabilidade do consórcio da via.