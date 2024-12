Confira como foi a abertura e veja a programação do Ano Jubilar 2025

Foi realizada neste domingo (29/12), pela Arquidiocese de Brasília, a abertura do Ano Jubilar da Esperança 2025, grande tradição católica ocorre a cada 25 anos e simboliza um tempo de graça, reconciliação, perdão e renovação da fé para os fiéis ao redor do mundo.

A cerimônia começou com uma peregrinação partindo do Teatro Nacional, que se estendeu até o estacionamento da Cúria Metropolitana de Brasília, onde foi realizada a celebração eucarística presidida pelo cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Após a bênção final, os fiéis se dirigiram à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, acompanhando a Santa Cruz que ficará no presbitério ao longo do Ano Jubilar.

Acompanhando a procissão a pé, a aposentada Claudionice Santiago, de 61 anos, participou, pela primeira vez, da abertura do ano jubilar. "Eu estive em outros anos na missa de Corpus Christi, também na de Nossa Senhora Aparecida, entretanto, eu nunca vi uma mobilização tão grande assim", disse a aposentada. Para ela, que frequenta a Paróquia São José, em Taguatinga Norte, o evento em Brasília tem uma relevância especial, pelo fato da capital ser o símbolo do poder político nacional. "Ilumina nossa capital com boas notícias saindo daqui. Mostrar que nós estamos mobilizados aqui pela pela paz e esperança não tem preço".

Quem não esteve na procissão, teve a chance de chegar cedo e garantir seu lugar na grade, como o casal Amério Dias, 57, e sua esposa, Cleucimar Dias, 50. "É um preenchimento e uma alegria, porque a presença de Deus é tudo na minha família. Depois que conheci Deus, minha vida é outra", disse o policial militar reformado. Ele e Cleucimar chegaram à Cúria às 16h e assistiram à missa bem de perto. "Esse momento que estamos vivendo é único. Esse evento está lindo", completou a cabeleireira. Os dois fazem parte da Paróquia São João Paulo Segundo, no Jardins Mangueiral.









Embora os paroquianos viessem junto de suas arquidioceses, muitos fiéis que foram ao evento não eram de alguma congregação específica, como é o caso da funcionária pública Tainara Brum, 45, e de seu filho, o estudante Igor, 17. Os dois, que são gaúchos, estão morando em Brasília há poucos meses e têm visitado diversas paróquias para conhecer a comunidade católica da região. "A gente vai em uma igreja, depois em outra. Tem várias aqui, na nossa cidade eram menos opções", conta Taniara, que está morando na Asa Norte. Já Igor afirma que participar de um evento como a abertura do ano jubilar é uma "oportunidade ímpar". "Eu não era nascido no último ano jubilar, então ver assim, pela primeira vez, é extremamente importante para mim", contou o estudante.

Programação do Ano Jubilar

O Jubileu da Esperança 2025 começou, desta vez, em Roma, com a abertura da Porta Santa na véspera de Natal, na celebração presidida pelo Papa Francisco. No Brasil, as igrejas celebraram o momento neste último domingo do ano, reunindo fiéis pelo país, que oraram por um ano de paz e bençãos.

Em Brasília, as celebrações continuam. Nesta segunda-feira (30/12) será realizado um grande evento para celebrar o Jubileu da Renovação Carismática e das Novas Comunidades. Com início às 15h, no estacionamento ao lado da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, serão realizados louvores, pregações e shows. Às 20h, será terá início a Santa Missa, presidida por Dom Vicente Tavares, Bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília.

Nesta terça-feira (31/12), véspera da virada do ano, acontecerá a Santa Missa do Réveillon da Paz, promovida pela Comunidade Shalom, às 20h, e presidida pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Após os momentos de oração,a cantora Suely Façanha fará um show para encerrar com muita fé o ano de 2024 e dar boas vindas ao Ano Jubilar 2025.