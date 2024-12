MR Marina Rodrigues

Ministério do Esporte oferta cursos gratuitos e on-line relacionados ao futebol e a outras modalidades esportivas - (crédito: Wesley Tingey/Unsplash)

O Ministério do Esporte está com inscrições abertas para cursos gratuitos na área do futebol, oferecidos por meio do Programa Academia e Futebol, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). São 10 cursos on-line, gratuitos e com carga horária de 40 horas-aula, com início imediato e inscrições abertas até o dia 1º de janeiro de 2025 pelo site: https://academiaefutebol.ifce.edu.br/. As capacitações são voltadas para profissionais e estudantes interessados em se especializar em diferentes aspectos do futebol e suas modalidades, como o futsal e o beach soccer.

Os cursos, elaborados por especialistas renomados, abordam tópicos variados, como gestão de clubes de futebol, direito desportivo, marketing, comunicação, e a presença de mulheres em cargos de liderança no esporte. Além disso, os participantes terão acesso a um livro em formato e-book e receberão certificação ao concluir os cursos. Os interessados podem se inscrever em até três cursos simultaneamente, conforme sua disponibilidade e interesse.

De acordo com o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Athirson Mazolli, o programa já alcançou mais de 10 mil profissionais e estudantes em todo o Brasil, destacando sua importância como política pública de desenvolvimento do esporte. Ele ressalta que os cursos têm sido um importante instrumento de formação e capacitação, abrangendo diversas áreas do futebol e suas derivações.



O Programa Academia e Futebol é promovido pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (SNFDT), do Ministério do Esporte, com o objetivo de apoiar a produção e difusão de conhecimentos, além de oferecer formação de qualidade na área do futebol. A parceria com o IFCE, uma instituição educacional pública federal centenária, tem proporcionado cursos de curta duração que são totalmente gratuitos e a distância, facilitando o acesso à educação esportiva.