Ano Jubilar da Esperança 2025 tem início neste domingo (29/12)

Foi realizada neste domingo (29/12), pela Arquidiocese de Brasília, a abertura do Ano Jubilar da Esperança 2025, grande tradição católica ocorre a cada 25 anos e simboliza um tempo de graça, reconciliação, perdão e renovação da fé para os fiéis ao redor do mundo.

A cerimônia começou com uma peregrinação partindo do Teatro Nacional, que se estendeu até o estacionamento da Cúria Metropolitana de Brasília, onde foi realizada a celebração eucarística presidida pelo cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Após a bênção final, os fiéis se dirigiram à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, acompanhando a Santa Cruz que ficará no presbitério ao longo do Ano Jubilar.

Programação do Ano Jubilar

O Jubileu da Esperança 2025 começou, desta vez, em Roma, com a abertura da Porta Santa na véspera de Natal, na celebração presidida pelo Papa Francisco. No Brasil, as igrejas celebraram o momento neste último domingo do ano, reunindo fiéis pelo país, que oraram por um ano de paz e bençãos.

Em Brasília, as celebrações continuam. Na segunda-feira (30/12) será realizado um grande evento para celebrar o Jubileu da Renovação Carismática e das Novas Comunidades. Com início às 15h, no estacionamento ao lado da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, serão realizados louvores, pregações e shows. Às 20h, será terá início a Santa Missa, presidida por Dom Vicente Tavares, Bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília.

Na terça-feira (31/12), véspera da virada do ano, acontecerá a Santa Missa do Réveillon da Paz, promovida pela Comunidade Shalom, às 20h, e presidida pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Após os momentos de oração,a cantora Suely Façanha fará um show para encerrar com muita fé o ano de 2024 e dar boas vindas ao Ano Jubilar 2025.