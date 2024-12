Vídeo: capivara é resgatada em espelho d’água do Congresso Nacional

Na noite de domingo (29/12), uma capivara foi avistada "dando um passeio" no espelho d’água do Congresso Nacional. O animal foi resgatado por uma equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e, após ser avaliado, foi devolvido ao seu habitat natural.

Quem solicitou o apoio da Polícia Ambiental foi um policial do Congresso. A intervenção exigia o manejo de uma equipe especializada. Para realizar o resgate, os agentes precisaram entrar no espelho d’água e usar técnicas específicas para capturar o animal de forma segura e sem causar estresse à capivara.

Em um vídeo divulgado pela corporação, cinco policiais tentam resgatar a capivara, que corre e pula nas águas do espaço. Após o resgate, ela é colocada na viatura do batalhão e, depois, solta em seu habitat.

Veja o vídeo