Criatividade que movimenta a economia no DF

Brasília recebe em janeiro o BDWMEETING 24, iniciativa que integra artesãos e designers do Distrito Federal para a criação de souvenirs inovadores que representem a identidade turística e cultural da capital. O projeto será no Museu de Arte de Brasília (MAB), realizado por meio de uma oficina colaborativa, e visa fortalecer o Movimento Brasília Cidade do Design, lançado em 2023.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As inscrições ocorreram por meio de chamamento público, selecionando 10 designers e 10 artesãos/artistas. O evento reunirá atividades técnicas e de networking ao longo de janeiro, com destaque para a Oficina colaborativa (9 e 10/1); o Encontro BDW (15 e 16/1); Workshop Lambe-Lambe (Coletivo Transverso); 2º Encontro de Networking (20/01); e a Mostra de Produtos Criativos (22 a 28/1).

O projeto é promovido pelo Instituto Brasil de Economia Criativa (Ibraec), com apoio da Setur-DF, Secretaria de Cultura do DF, Fecomércio-DF, Adepro, Adegraf e Câmara Empresarial de Economia Criativa. O lançamento conta com o patrocínio da Casa Perini e 2Chopp. Brasília, reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa do Design desde 2017, reforça sua posição de destaque com iniciativas como o BDWMEETING e a Brasília Design Week (BDW), que chega à sua terceira edição em 2025.

Esperança e nostalgia para 2025

A mais nova loja Dane-se no Parkshopping (foto: divulgação Dane-se)

Uma marca brasiliense testou o mercado em São Paulo por seis meses antes de decidir consolidar suas operações exclusivamente em Brasília. Atualmente, a Dane-se possui lojas no Gilberto Salomão, na 210 Sul e no Brasília Shopping. Em 2024, ampliou sua presença com inaugurações no Mané Mercado, em outubro, e no Parkshopping, em dezembro. Sobre a abertura da última unidade, o empresário Enozor Júnior explica que o objetivo foi atender ao público da região sul da cidade, expandindo e diversificando sua clientela. O investimento reflete a estratégia de crescimento e alcance de novos consumidores. Para 2025, a marca planeja celebrar o 10º aniversário com lançamentos mensais, trazendo de volta os produtos mais icônicos de sua trajetória. "Será um ano de celebração e nostalgia", destaca Júnior. Ele promete novidades para suas plataformas de vendas on-line também.

Posicionamento digital

Falando em internet, estar conectado já não é um luxo ou novidade para a maioria dos comerciantes. A busca por serviços e produtos frequentemente começa em plataformas de pesquisa, onde milhões de usuários procuram por empresas e soluções que atendam às suas necessidades. Nesse cenário, a startup brasiliense BP Hub, criada há dois anos pela empreendedora Ana Beatriz Portela, tem se destacado.

Utilizando tecnologias avançadas, a BP Hub auxilia pequenos e médios negócios a conquistarem visibilidade no Google de maneira acessível e eficiente. Essa abordagem tem sido essencial para empresas que buscam se posicionar no mercado digital e ampliar seu alcance, complementando estratégias de crescimento e inovação como as implementadas pela marca em suas operações físicas e celebrações futuras.

Inadimplência de aluguel cresce no DF

A taxa de inadimplência de aluguel no Distrito Federal passou de 2,13% em outubro para 2,26% em novembro, segundo o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica. Apesar da alta de 0,13 ponto percentual, o DF continua entre os estados com menores índices do país, atrás de Santa Catarina (1,88%), Sergipe (1,89%) e Espírito Santo (2,22%). Entre as regiões brasileiras, o Norte lidera com 6,10% de inadimplência, enquanto o Centro-Oeste, onde está o DF, registrou 2,88%. O aumento contrasta com a média nacional, que caiu de 3,31% para 3,20% no mesmo período.

O estudo utiliza dados anonimizados de mais de 800 mil locatários em todo o Brasil para oferecer insights ao mercado imobiliário. A Superlógica, líder em soluções tecnológicas para o setor imobiliário, realiza mensalmente esse levantamento, que considera critérios como valor do aluguel e tipo de imóvel.

Quanto gastaram os deputados federais do DF?

A Câmara dos Deputados gastou R$ 6,4 bilhões com seus 513 deputados federais e milhares de colaboradores em 2024. Esse valor foi questionado ontem pelo subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, que enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma representação sobre a disparidade de gastos entre os representantes. O que mais gastou, Gabriel Mota (Republicanos-RR), chega ao montante de R$ 611.219,45, e o menos oneroso foi a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), com a soma de R$ 44,2 mil. Mas, e os deputados federais do Distrito Federal, como ficaram nessa soma? No total de gastos de janeiro a dezembro de 2024, só na capital federal, os custos ficaram em R$ 3.200.813,12. Veja valor a valor declarado para cada um deles:

» Alberto Fraga (PL-DF): R$ 403.208,01

» Bia Kicis (PL-DF): R$ 380.773,11

» Erika Kokay (PT-DF): R$ 414.177,94

» Fred Linhares (REPUBLICANOS-DF): R$ 423.256,50

» Gilvan Maximo (REPUBLICANOS-DF): R$ 431.400,42

» Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS-DF): R$ 344.624,92

» Prof. Paulo Fernando (REPUBLICANOS-DF) - suplente: R$ 3.671,33

» Prof. Reginaldo Veras (PV-DF): R$ 402.140,07

» Rafael Prudente (MDB-DF): R$ 397.560,82

Até o fechamento desta coluna, não houve movimentação do TCU em resposta ao questionamento do subprocurador-geral.

Idas e vindas por terra neste fim de ano

Os brasilienses movimentarão intensamente o Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília até a próxima quinta-feira, 2 de janeiro. Uma operação especial para está ativa para recepcionar aproximadamente 62 mil passageiros saindo e chegando à cidade pelo terminal rodoviário. Serão disponibilizados 58 ônibus extras para atender a demanda. A orientação é que todos usem os transportes regulares. Boa viagem!