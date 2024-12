Vai chover na virada? Veja a previsão da meteorologia para o ano novo no DF

A virada de ano no Distrito Federal será de instabilidade e chuvas localizadas, de acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao Correio, o profissional afirmou que a noite desta terça-feira (31/12) seguirá a tendência dos últimos dias: chuvas localizadas, que param e voltam ao longo da madrugada.

Segundo Bahia, Brasília deve apresentar chuva entre tarde e noite, inclusive um pouco antes da virada. "É complicado estimar se vai estar chovendo no momento da virada com tantas horas de antecedência. As chuvas devem ser bem localizadas, mas não descarto a possibilidade de que chova durante a passagem do ano em algum ponto do DF", afirmou o especialista.

Podem ocorrer também trovoadas isoladas. O céu deve estar encoberto, com muitas nuvens. Com relação às temperaturas, a previsão é que elas se mantenham entre 18ºC e 28ºC.

No site do Inmet, o Distrito Federal aparece em uma área laranja, que indica perigo de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). O instituto aponta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.