Cão da polícia ajuda a prender estuprador foragido na Rodoviária

Um homem foragido da justiça por estupro de vulnerável foi identificado e preso após um cão policial K9 farejar maconha na mochila dele durante uma ação de policiamento. O caso ocorreu na tarde deste domingo (29/12) enquanto a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizava uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília que acabou culminando na prisão de um estuprador.

Durante a ação, o animal localizou uma porção de droga na mochila do homem, o que levou a polícia a abordar o indivíduo e identificá-lo como procurado por crime de estupro de vulnerável, com um mandado de prisão em aberto.

Além do entorpecente, o suspeito também portava um celular com restrição de roubo ou furto, conforme consulta realizada pela polícia no site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Segundo a PMDF, ele deverá cumprir pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado.