Crônica da Cidade: Adeus,ano velho

Viveremos momentos marcantes em 2025. Cada dia do novo ano que se aproxima terá impacto em nossas mentes e corpos. Apenas alguns deles, no entanto, serão especiais ou desafiadores o suficiente para encontrarem espaço nas caixas mais escondidas e protegidas das nossas estantes de recordações. A virada também representa a oportunidade de abrir caminho para que outras tantas prateleiras sejam preenchidas e para que o que não merece atenção fique definitivamente no passado.

Viveremos dias de glória em 2025. Com a vitória do time do coração, a conquista de um atleta sensacional, a realização de uma meta profissional, o (re)encontro com amores, a balada inesquecível acompanhada de um look de arrancar elogios, a conclusão de uma meia maratona, o drink de fim de tarde à beira da praia ou no canto mais aconchegante do mundo. Pode ter o gostinho de revanche, como nas cenas clássicas das novelas, ou a leveza da poesia, com vocação para a conciliação.

Viveremos grandes alegrias em 2025. Um bilhete premiado da mega-sena, um mergulho nas águas de Iemanjá, a conquista de um filho ou alguém querido, a reforma da casa, o mudança de visual, o passeio no Eixão, a pipoca no cinema, o prato preferido no almoço do fim de semana, a viagem para o destino mais aguardado.

Sentiremos angústia e tristeza em 2025. As tragédias, o aquecimento global, as epidemias, as perdas de ídolos e referências, a mágoa, a decepção, o mal-entendido, a injustiça, a fome, a pobreza, o analfebetismo, as filas nos hospitais, os pedidos de ajuda no sinal, os buracos na rua, as viagens fracassadas.

Seremos protagonistas em 2025. Ao lado das nossas equipes no trabalho, em nossas comunidades, nos templos de todos os credos, em cima do palco — por que não? —, servindo belas refeições, em abraços e ações de solidariedade, na política, na economia, no empreendedorismo, na educação, na saúde.

Viveremos estreias em 2025. O primeiro sorriso, o primeiro passo, o primeiro beijo, o primeiro filho, o primeiro emprego, o primeiro neto.

Seremos plateia em 2025. Mesmo que nada disso esteja presente no ano novo de cada um, certamente seremos espectadores desses eventos de alguma forma. Na vida real, na ficção, de perto ou de longe, ou pelas informações nas páginas dos jornais.

Que o seu 2025 seja de glórias, de alegrias, de estreias e de protagonismo, e que as angústias e tristezas possam ser lavadas da alma com a mesma velocidade com que a luz viaja pelo espaço.