Restaurantes oferecem opções para retomar o equilíbrio após os excessos

Os bowls são destaques no menu do Oby Sabores Orgânicos - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

As últimas semanas do ano costumam ser agitadas para quase todos os brasileiros, com dias regados a muita comida e bebida. O consumo excessivo de alimentos gordurosos e altos em açúcar, somado à "bebedeira" das festas, pode ser fonte de sintomas como indigestão, enjoo e mal-estar geral. Por isso, em janeiro, muitas pessoas buscam voltar à rotina alimentar, no intuito de recuperar o equilíbrio do corpo.

Opções leves, à base de alimentos naturais e ricos em fibras, aliados ao aumento do consumo de água, são ideais para o período pós-ceia. Para além de frutas e chás, legumes, peixes grelhados e saladas podem ajudar no restabelecimento de uma alimentação equilibrada.

Em Brasília, restaurantes voltados para dietas veganas, vegetarianas, orgânicas e naturais oferecem um menu vasto, com pratos saudáveis, sem deixar de lado o sabor. Confira!

Sabor orgânico

Comandado pelo chef Rafael Goebel, o Oby oferece ao público pratos baseados na gastronomia contemporânea, compostos quase que exclusivamente de ingredientes orgânicos. Dos temperos utilizados até o leite de coco, tudo é produzido no restaurante, enquanto a maioria dos insumos vem dos pequenos produtores do Distrito Federal e Entorno.

Para o período pós-ceia, algumas das principais opções do menu são os bowls. O costarriquenho (R$ 38,90), de feijões costarriquenhos no azeite de coentro, feijões pretos, grão de milho maçaricado, abacate, tomate, sunomono e conserva de cebola roxa preparados na casa e pepitas de girassol é destaque no cardápio. O prato é acompanhado por couve kale ou Azedinha, a depender da disponibilidade.

Os que buscam por proteínas podem optar pelo terramar (R$ 62,90), peixe à Oby com nhoque de bananas e salada verde — 200g de filé de pescada in natura ao molho de manteiga de castanhas com ervas e limão siciliano e finalizado no maçarico. O nhoque é feito à base de molho de leite de coco fresco defumado e tomates assados, e a salada é um mix de folhas com abacate, grão de bico crocante e molho de ervas frescas.

Opção vegetariana

Tradição na cidade, o Amor à Natureza faz parte do circuito da gastronomia vegetariana há quase 40 anos. Um dos primeiros restaurantes da dieta sem carne a abrir portas na Asa Norte, a casa busca oferecer ao público comida natural e saudável. A loja funciona em formato de bufê (R$ 79,90/kg) e conta também com opções veganas, sem lactose e sem glúten.

Entre as opções, destacam-se as versões vegetarianas das almôndegas e quibe, além das saladas e legumes. Outro destaque é o ceviche tropical, prato hidratante feito à base de banana da terra, manga e suco de laranja. Para acompanhar, a sugestão da casa é a bomba (R$ 10,50), bebida refrescante que leva limão, hortelã, xarope de guaraná, água e gelo.

Para todos os gostos

Com unidades na Asa Sul e na Asa Norte, o The Plant continua como uma das principais opções do público brasiliense quando o assunto é comida natural. Com pratos à base de ingredientes de qualidade, longe de insumos com componentes químicos artificiais, a preferência do restaurante é pelos produtos orgânicos de fornecedores locais.

Destaque do menu, o salmão perfeito (R$69) é uma boa indicação para o período pós-ceia. Composto por peixe grelhado ao molho de maracujá e manga, purê de abóbora-cabotiá, farofa crocante de tapioca e brócolis salteado, o prato não leva trigo, lactose nem açúcar na composição. O suco de abacaxi, água de coco e gengibre (R$18) é a sugestão para acompanhar.

Também há opções para os vegetarianos, como o arroz meloso (R$ 46), arroz arbóreo no molho romanesco, à base de pimentão vermelho e tomate, creme de leite vegetal e limão siciliano, almôndegas de berinjela defumada, tomate seco e azeite de ervas.