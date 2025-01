Show do ano

Na visão desta da coluna, o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, em 9 de novembro, foi o grande momento da música em Brasília em 2024.O encontro reuniu 40 mil pessoas na Arena Nacional Mané Garrincha, que saíram dali encantados com a performance dos irmãos santamarenses.

Quem não assistiu ao espetáculo poderá apreciá-lo nas apresentações marcadas para os dias 15 de março, na Farmasi Arena (Rio de Janeiro), e, 25 de março, na Arena do Grêmio (Porto Alegre), ou então no vídeo que a Sony Music acaba de lançar nas plataformas digitais.

Eu recomendo

O projeto Samba do Seu Antônio apresentará em 14 de fevereiro, na AABB (Setor de Clubes Sul) show do cantor e compositor carioca Xande de Pilares. O autor do clássico Tá escrito terá como convidados os grupos brasilienses Clima de Montanha, Samba de Tia Zélia e o bloco Eduardo e Mônica.

Sala nova

Edital para ocupação da Sala Martins, reaberta recentemente, será lançado em janeiro próximo. A programação com shows e outros espetáculos começará a ser apresentada em fevereiro.

Choro bom

Em recesso, o Espaço Cultural do Choro reiniciará as atividades em 15 de janeiro, com shows de artistas locais e nacionais. A programação está sendo elaborada pelo produtor Marcos Guedes e incluirá a segunda edição do projeto Complexo Cultural, previsto para maio.

A idade

Bem mais que meus 20 poucos anos é o nome do show que Fábio Jr. fará no Uysses Guimarães, em 7 de fevereiro. Acompanhada por sua banda, o cantor e compositor paulistano revisitará hits como Alma gêmea, Caça e caçador, Enrosca, O que será, Sem limites pra sonhar e Senta aqui.

Cantoras drags

Gloria Groove classifica show como "noite de glória" (foto: Rogério Von Kruger/Divulgação)

Artistas de destaque na nova cena musical do país, as cantoras drags Glória Groover e Pablo Vittar estarão entre as atrações do Carnaval do Mané. Elas se apresentarão em 2 de março, ao lado de Valesca Popozuda.