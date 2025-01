Primeiro bebê nascido na rede pública do DF em 2025 é uma menina

Nos primeiros minutos de 2025, uma família do Distrito Federal pôde comemorar a chegada do presente mais esperado nos últimos meses: o nascimento de sua filha! Os pais deram boas-vindas a Ayla Sophia às 00h21 desta quarta-feira (1º/1), no Hospital Regional de Planaltina. A menina foi o primeiro bebê brasiliense nascido na rede pública de saúde neste novo ano.

A mãe Gabriela Amorim, de 23 anos, e o pai, Walliton Carlos Lisboa do Nascimento, celebraram a chegada da pequena com muita emoção. "Ela é linda, cabeludinha e tem o meu nariz. Já está mamando e é bem tranquila", contou a mãe, entre lágrimas. "O parto foi ótimo e a equipe me tratou com muito carinho", completou Gabriela. Com 3,8 kg e 50 cm, a menina veio ao mundo por meio de um parto normal e sem intercorrências.

Ayla Sophia nasceu em Planaltina, às 00h21 (foto: Reprodução: SES/DF)

A bebê foi assistida pelas enfermeiras obstetras Sara Andrade e Jéssica Moura, pela médica obstetra Agda Nakata e pela neonatologista Karoline Silva de Araújo, responsáveis por cuidar de todo o processo.



"Este é um marco, pois o Hospital Regional de Planaltina agora conta com a primeira casa de parto intrahospitalar do Distrito Federal. Que Ayla siga com muita saúde e felicidade", destacou a superintendente da Região Norte da Secretaria de Saúde do DF, Debora Cristina Fernandes, ressaltando a importância do nascimento da menina.

Em 2024, a rede pública de saúde do DF registrou 26.754 partos até o mês de novembro, de acordo com dados do Infosaúde. Com 3.343 partos realizados, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) foi o que apresentou o maior número de nascimentos.