Brasília sortuda brilha na Mega da Virada

Além de dois bilhetes premiados na Mega da Virada saírem para Brasília, um detalhe curioso chama atenção: um deles foi registrado em uma lotérica contemplada anteriormente. A casa sortuda é a Onze da Sorte, no Shopping Deck Brasil, no Lago Sul, uma das áreas mais nobres da capital. O primeiro prêmio no local aconteceu em outubro de 2021, quando um bilhete simples garantiu R$ 35,7 milhões a um apostador. Agora, na Mega da Virada de 2024, o prêmio saiu para um bolão de 13 números, que contou com 30 cotas. Cada participante pagou R$ 286 pela aposta e levará cerca de R$ 2,6 milhões de um total de R$ 79 milhões. A Mega da Virada teve ao todo oito apostas vencedoras.

Período de férias e conquistas para o Turismo

Presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandres Sampaio (foto: Divulgação)

A alteração na Lei nº 11.771/2008, conhecida como Lei Geral do Turismo, pela Lei nº 15.073/2024 para fortalecer o combate à exploração sexual no Brasil é uma vitória para o setor que deve ser destacada neste período de alta temporada. A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com sede em Brasília e 67 sindicatos filiados em todo país, comemora a sanção do presidente Lula com uma visão de melhoria e crescimento econômico. Para o presidente da FBHA, Alexandres Sampaio, a medida foi importante porque tornam mais robustas as ações de combate ao turismo sexual nacionalmente. "Há anos, lutamos para que estas práticas percam força em nosso país, e a lei vem ao encontro deste movimento, que conta com o apoio de todo o trade turístico nacional", afirma, lembrando que também foi criada uma nova obrigação para prestadores de serviços turísticos de inibir, no exercício de suas atividades, práticas que favoreçam o turismo sexual, entendido como a exploração sexual associada, diretamente ou não, à prestação de serviços turísticos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Crescimento impulsiona expansão do Açougue do Berg

O Açougue do Berg abrirá nova unidade em 2025 (foto: Divulgação)

O Açougue do Berg, reconhecido como uma das principais casas especializadas em carnes de Brasília, prepara-se para um novo capítulo em sua trajetória. Após um ano de crescimento expressivo no ano passado, com aumento de 20% no movimento em relação a 2023, o restaurante anuncia a inauguração de sua segunda unidade. A nova casa será aberta em novembro, no Manhattan Shopping, em Águas Claras, marcando sua chegada a uma das regiões de maior desenvolvimento da cidade.

A primeira loja está ao lado do Pier 21, na entrada das Asbac, e o restaurante finalizou 2024 com recorde de público. Só em dezembro, cerca de 18 mil pessoas passaram pela unidade, confirmando a força do negócio. A expansão vem no ano em que a rede completa quatro anos de operação, em 29 de julho. O sucesso da marca, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, mostra o acerto no modelo de negócio e sua relevância crescente no mercado gastronômico local.

Águas Claras não para de crescer na gastronomia

A primeira filial do Restaurante Cantón será inaugurada em Águas Claras (foto: Divulgação)

Os moradores de Águas Claras, amantes da culinária peruana e chinesa, têm um motivo a mais para comemorar neste início de ano. Até o final de janeiro, no DF Plaza Shopping, a primeira filial do Cantón será inaugurada. Com unidades no Venâncio Shopping e no Mané Mercado, o empreendimento é um dos pioneiros da culinária chifa no Brasil, com o chef Marco Espinoza à frente. O restaurante será na Praça de Alimentação, ao lado do L'Entrecôte.

Modernização para inovar e cultivar o público

A Farmacotécnica, pioneira e referência em manipulação de medicamentos no Distrito Federal há quase 50 anos, reforça sua conexão com os clientes ao reinaugurar sua unidade-modelo na icônica Rua das Farmácias, na Asa Sul (302 Sul). A nova loja traduz o compromisso da empresa com inovação, acessibilidade e conforto, consolidando sua posição como líder no segmento.

Com projeto arquitetônico assinado por Meire Souza, o espaço combina design moderno e tecnologia avançada para oferecer um atendimento personalizado e eficiente. A estrutura foi cuidadosamente planejada para criar um ambiente acolhedor, refletindo a filosofia da Farmacotécnica de aliar ciência, bem-estar e cuidado humano.

"A 302 Sul é um símbolo de Brasília, e reinaugurar nossa unidade-modelo aqui é um marco para nossa trajetória. Nosso objetivo é estar ainda mais próximos dos clientes, oferecendo excelência em produtos e serviços sob medida", afirma Rogy Tokarski, diretora da Farmacotécnica.