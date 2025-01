Apostas do Distrito Federal fazem a festa na Mega da Virada

Em um sorteio histórico da Mega da Virada, que registrou o maior prêmio da história dessa loteria, o Distrito Federal teve duas apostas ganhadoras. Elas se somaram a outras seis, realizadas em outros estados, e que dividirão o montante de R$ 635.486.165,38, cabendo a cada uma delas, aproximadamente, R$ 79,4 milhões. Os oito jogos feitos acertaram, na terça-feira (31/12), os seis números sorteados entre 60 dezenas do concurso: 1, 17, 19, 29, 50 e 57.

Até então, apostadores que fizeram suas fezinhas no DF, só haviam alcançado a premiação em 2010, 2011, 2014 e 2018. No Lago Sul, a casa lotérica Onze da Sorte comemorou um bolão de 13 números realizado no estabelecimento e dividido em 30 cotas, que garantiram, cada uma, pouco mais de R$ 2,6 milhões. Curiosamente, foi lá que um sortudo fez uma aposta simples em outra modalidade lotérica e faturou, sozinho, R$ 35 milhões na Mega-Sena, em 2021. Em outro ponto, na Asa Norte, a Real Lotérica registrou outro bolão vencedor, dessa vez com 7 números e 3 cotas, que ficaram com R$ 26,4 milhões, cada.

A Mega da Virada realizada no último dia do ano desde 2009, atrai a atenção de milhões de brasileiros. Em 2024 não foi diferente, o que permitiu à Caixa Econômica Federal, organizadora do sorteio, arrecadar um valor superior a R$ 2,4 bilhões com as apostas.

Além do DF, os lugares onde estão foram feitas as apostas vencedoras do último concurso são Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP), totalizando oito apostas ganhadoras na faixa principal.

Desde o primeiro sorteio, ninguém ainda ganhou o a bolada principal sozinho. Além dos oito jogos contemplados na terça-feira (31/12), outros 2.201 fizeram a quina (cinco números), o que garantirá a cada um R$ 65.895,79. Quanto à quadra, 190.779 apostas receberam, individualmente, R$ 1.086,04.

Embolsando

Para receberem seus prêmios, os felizardos precisam apresentar o bilhete ou comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF. A Caixa recomenda que os vencedores da Mega da Virada identifiquem o bilhete, com seus dados no verso, antes de sair de casa.

Por outro lado, sobre o próximo concurso da Mega-Sena, a previsão é que ocorra neste sábado (4/1), quando serão sorteados R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e informar o número do cartão de crédito.