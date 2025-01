Ex-militar faz protesto e se acorrenta em grade do quartel da PMDF

Um ex-policial militar se acorrentou na grade do Quartel do Comando Geral (QG) da Polícia Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul, na tarde desta quinta-feira (2/1). Carlos Vitor Fernandes Vitório, 36 anos, que era cabo da PM, diz que o ato é um protesto por mais atenção pela saúde mental dos policiais militares.

“É um acorrentamento pela vida de 10 militares que se suicidaram no ano passado”, disse o homem ao Correio. Vitor Fernandes chegou ao local por volta das 15h e se acorrentou em uma grade, dando início ao protesto. A reportagem apurou que alguns funcionários do QG chegaram a ser dispensados mais cedo por receio que o homem estivesse armado ou com algum artefato explosivo.

Militares com cães farejadores revistaram o ex-PM, mas não encontraram nada com ele. O homem seguia amarrado no local até mais de 20h da noite. “Aqui é uma greve de fome, de sede, e eu acho que algum tipo de solução tem que ser proposta, algum pronunciamento. Do jeito que tá não dá mais”, disse.

“É uma instituição com dez mil policiais ativos, fora os dependentes e você tem apenas um psiquiatra para cuidar da saúde mental”, afirmou o Vitor. “Estou aqui para que nesse ano de 2025 não venha a acontecer mais desgraças como as ocorridas no ano de 2024”, completou.

O ex-militar é presidente da Federação Nacional de Entidades de Praças Militares do DF (Fenepe-DF). Carlos Vitor tem um perfil no Instagram com mais de 5 mil seguidores onde faz protestos por melhores condições de trabalho para os militares.

Mais cedo, ele postou um story pedindo uma corrente emprestada. “Alguém tem uma corrente grande e um cadeado para me emprestar? Partiu QG”, disse. Horas depois, publicou uma foto acorrentado na grade do QG. "Pelos meus irmãos que sucumbiram por omissão e negligência do comando da PMDF", escreveu na publicação.

Ao Correio, o homem disse se tratar de um protesto contra a negligência do comando da PMDF. “Apesar da promessa de que cuidaria da saúde mental dos PMs, a comandante-geral Ana Paula encerrou todos os convênios com redes credenciadas”, diz o ex-militar. “Ela disse que cuidaria dos policiais, mas em 2024 só tivemos descredenciamento de clínicas, de psicólogos e psiquiatras. O ano foi um transtorno, tanto que saíram de zero suicídios em 2023 (no DF) para 10 em 2024”, completou.

O Correio apurou que Carlos Vitor foi expulso da corporação em março de 2024 por fazer críticas à condução do comando da PMDF em relação à pandemia de covid-19.

“Enquanto o presidente da associação (Fenepe), cobrei imunização da tropa durante a pandemia. Eu denunciei aquele coronel que furou fila, na pandemia eu obriguei a PMa fazer testagem, e por isso fui expulso”, disse o ex-PM.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PMDF, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.