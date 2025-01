Taguacenter receberá obras de modernização e acessibilidade

Projeto elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) prevê obras de revitalização e modernização no Taguacenter, na região do encontro das avenidas Comercial Norte e Hélio Prates. As obras planejam implementar novas calçadas para pedestres e ciclistas, áreas verdes, uma praça central e mais vagas de estacionamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto tem como principal objetivo implantar soluções para as quadras CNG 01 à CNG 07 de Taguatinga, tornando esses espaços mais atrativos e acessíveis para a circulação de pessoas. Um dos principais problemas relatados é a ocupação por veículos e quiosques de forma irregular em calçadas. Além disso, as calçadas também apresentam pontos de acesso inadequados para os pedestres e áreas degradadas, dificultando a passagem de pedestres.

Leia também: Cief oferece prática esportiva a alunos das redes pública e privada



Pelo projeto, serão requalificados 44.039,00 m² da região, serão construídos 2.667 metros de passeios acessíveis, 561 metros de passeio compartilhado (via compartilhada entre pedestres e ciclistas) e a recuperação de 3.945,00 m² de áreas verdes contando com plantio de 1559 árvores. Além da realocação de quiosques dos pontos improvisados para locais sombreados e com bancos.

As calçadas que ficam próximas aos comércios também serão ampliadas para oferecer faixas livres de circulação. Elas terão floreiras fixas que, além de compor o paisagismo local, também servirão como indicativo aos pedestres onde será a faixa livre da calçada da faixa de acesso às lojas. A praça central também será revitalizada, será feita a revegetação da área com espécies nativas, além de passeios compartilhados, canteiros verdes e novos mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras.

Reogarnização

O sistema viário interno do setor também passará por mudanças. A principal ideia é reorganizar os espaços destinados aos veículos para garantir tanto a implantação de calçadas acessíveis e locais de permanência como também o maior número de vagas de estacionamento.

Leia também: Morre ciclista que ficou gravemente ferido ao ser atropelado em Taguatinga



Está prevista a criação de 263 vagas de estacionamento, chegando ao total de 1.226 vagas que atendem carros, idosos, pessoas com deficiência (PcD), bicicletas, motocicletas e pontos para carga e descarga.

Leia também: Bombeiros do DF trabalham em buscas após queda de ponte no Rio Tocantins



Ainda visando a facilidade de percurso dos pedestres e ciclistas que circulam entre as quadras, serão instaladas plataformas elevadas na região. O objetivo da instalação é tornar a região mais segura com a limitação da velocidade dos carros a 30 km/h, possibilitando a circulação compartilhada de bicicletas e pessoas.

Após a publicação da portaria no DODF, na última terça-feira (31/12), o processo será encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) para a elaboração dos projetos executivos e complementares, possibilitando a execução das obras.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Com informações da Seduh-DF