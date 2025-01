Carro envolvido em acidente fatal foi encontrado em Águas Lindas de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), localizou o veículo HB20, que, de acordo com a corporação, estava envolvido no atropelamento com vítima fatal na última quarta-feira (1º/1). Ainda segundo a PMGO, o carro estava escondido em uma residência no Setor 10, em Água Lindas de Goiás, coberto por uma lona azul, com avarias na parte frontal e marcas de sangue.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais chegaram ao paradeiro do automóvel após compartilhamento de informações com equipes de inteligência da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) 20 e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da PMDF. “No interior do veículo, na porta do motorista, foi encontrado um copo de vidro, bem como parte do para-choque dianteiro no porta-malas. Na residência, encontrava-se um indivíduo que disse ter guardado o carro na residência a pedido de sua vizinha, namorada do autor do crime”, detalhou a PMGO.

Segundo a corporação de Goiás, o indivíduo— onde o carro estava escondido — foi conduzido por favorecimento material, juntamente com o veículo, para a 17ª Delegacia de Polícia do DF. Até a data de publicação desta matéria, o suspeito pelo atropelamento ainda não foi localizado.









O caso

Um ciclista de 38 anos morreu na última quarta-feira (1º/1) após ser atropelado na BR-070, na altura do Setor M-Norte, em Taguatinga. A vítima havia fraturado os membros inferiores, ficado com várias escoriações pelo corpo e sofrido hemorragia intensa em uma das pernas.

De acordo com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), após receber os primeiros socorros, o homem foi levado, pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele chegou ao local em estado gravíssimo e, mesmo após a intervenção da equipe médica, não resistiu e morreu exatamente quatro horas depois do acidente, às 16h20.

*Estagiário sob a supervisão de