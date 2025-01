Ex-militar que protestava acorrentado em quartel da PM deixa o local

O Ex-militar é presidente da Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais do Brasil (Fenepe) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ex-policial militar Carlos Vitor Fernandes Vitório, 36 anos, que se acorrentou na grade do Quartel do Comando Geral (QG) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Setor Policial Sul, na tarde desta quinta-feira (2/1), deixou o local na madrugada desta sexta-feira (3/1). Ele, que era cabo da PM, afirmou que o ato era um protesto por mais atenção pela saúde mental dos policiais militares.

Durante o protesto, militares com cães farejadores revistaram o ex-PM, mas não encontraram nada com ele. “Aqui é uma greve de fome, de sede, e eu acho que algum tipo de solução tem que ser proposta, algum pronunciamento. Do jeito que está não dá mais”, disse ao Correio.

“É uma instituição com dez mil policiais ativos, fora os dependentes e você tem apenas um psiquiatra para cuidar da saúde mental”, afirmou o Vitor. “Estou aqui para que, neste ano de 2025, não venha a acontecer mais desgraças como as ocorridas no ano de 2024”, completou.

Por meio de nota, a PMDF se manifestou sobre o caso e afirmou que "tem adotado uma série de ações para aprimorar a saúde mental de seus policiais e familiares". A instituição lembrou haver realizado concurso público para a contratação de três novos psiquiatras, que estão em formação. Confira no fim da matéria a nota completa.

O ex-militar Carlos Vitor Fernandes Vitório é presidente da Federação Nacional de Entidades de Praças Militares do DF (Fenepe-DF). Carlos Vitor tem um perfil no Instagram com mais de 5 mil seguidores onde faz protestos por melhores condições de trabalho para os militares.

Antes de ir ao local, nesta quinta (2/1), ele postou um story pedindo uma corrente emprestada. “Alguém tem uma corrente grande e um cadeado para me emprestar? Partiu QG”, disse. Horas depois, publicou uma foto acorrentado na grade do QG. "Pelos meus irmãos que sucumbiram por omissão e negligência do comando da PMDF", escreveu na publicação.

À reportagem, o homem disse se tratar de um protesto contra a negligência do comando da PMDF. “Apesar da promessa de que cuidaria da saúde mental dos PMs, a comandante-geral Ana Paula encerrou todos os convênios com redes credenciadas”, diz o ex-militar. “Ela disse que cuidaria dos policiais, mas em 2024 só tivemos descredenciamento de clínicas, de psicólogos e psiquiatras. O ano foi um transtorno, tanto que saíram de zero suicídios em 2023 (no DF) para 10 em 2024”, completou.

O Correio apurou que Carlos Vitor foi expulso da corporação em março de 2024 por fazer críticas à condução do comando da PMDF em relação à pandemia de covid-19.

“Enquanto presidente da associação (Fenepe), cobrei imunização da tropa durante a pandemia. Eu denunciei aquele coronel que furou fila, na pandemia eu obriguei a PM a fazer testagem, e por isso fui expulso”, disse o ex-PM.

Confira a íntegra da nota da PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que tem adotado uma série de ações para aprimorar a saúde mental de seus policiais e familiares, com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento psicológico e psiquiátrico disponível.

Em 2024, a PMDF credenciou oito novas clínicas especializadas em saúde mental, que somam agora 93 psicólogos e 17 psiquiatras na rede. Esse aumento possibilitou uma média de 60,61 atendimentos diários em psicologia e 19,28 em psiquiatria, de forma a atender a demanda crescente.



Graças às parcerias estabelecidas, a PMDF registrou, entre janeiro e setembro de 2024, 884 atendimentos psicológicos e 1.199 atendimentos psiquiátricos em sua estrutura própria, superando a quantidade registrada em 2023.

A PMDF realizou concurso público para a contratação de três novos psiquiatras, que estão em formação e irão compor o quadro da corporação em breve. A PMDF em momento algum interrompeu e emissão de guias para atendimento psiquiátrico ou psicológico.

A instituição continua promovendo diversas iniciativas, como rodas de conversa que visa prevenir o suicídio e promover a saúde mental, atualizou o programa SENTINELAS DA VIDA que consiste em 02 policiais voluntários de cada uma das unidades da PMDF com vistas a acompanhar policiais que apresentem mudanças comportamentais.

Um grupo de policias especializados do CAPS em acolhimento visita todos os meses um comando regional da PMDF com vistas a promover palestras sobre saúde financeira, religiosa, saúde mental, e outras iniciativas relativas a temática.



A PMDF é o órgão da segurança pública que mais formou no programa de governo chamado RESIGNIFICAR, com mais de 2500 profissionais atualizados na resolução de conflitos envolvendo violência doméstica.

Além da rede credenciada, a PMDF firmou um acordo de cooperação técnica com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que cedeu três médicos psiquiatras, e com a Secretaria de Saúde, que disponibilizou uma médica psiquiatra civil.

Também foi realizado um acordo de cooperação com o Serviço Social do Comércio (SESC-DF), o qual disponibilizou nove psicólogos e dois psiquiatras, permitindo o início de atendimentos psicológicos na estrutura própria da PMDF a partir de julho de 2024.

2) Hospitais de urgência e emergência

A corporação informa ainda que, a partir de 01/01/2025, o Hospital Daher já está habilitado para atender todos os beneficiários da Polícia Militar do Distrito Federal nos regimes de Urgência/Emergência, Ambulatorial, Atendimento Eletivo e Oncologia, além do Hospital Santa Marta localizado em Taguatinga.

3) Laboratórios

O laboratório Sabin não manifestou interesse em renovar seu contrato com a PMDF, encerrando seu vínculo com a Corporação em 31 de dezembro de 2024.

Novos contratos estarão em vigor a partir de 13 de janeiro de 2025, com os laboratórios LAPAC e POPULAR. Nesta mesma data, as guias para consultas e exames eletivos voltarão a ser emitidas.

Todavia, em razão da mudança na lei de licitações, todos os contratos de credenciamento foram obrigados a serem renovados, o que ainda está em processo de migração, além de estarmos ainda em tratativas com novos interessados em fazerem parte da nossa rede credenciada, o que deve ocorrer nos próximos dias.



Desde o início de sua gestão, a PMDF demonstrou um compromisso constante com a saúde mental dos policiais militares do Distrito Federal.

A Comandante-Geral implementou diversas ações concretas para garantir o bem-estar psicológico dos profissionais da corporação o que reflete no compromisso da atual gestão da PMDF em melhorar o suporte à saúde mental de seus policiais. Sempre foi prioridade desta gestão o compromisso em oferecer um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus profissionais.

A PMDF reafirma sua disposição em colaborar com a verdade dos fatos e fornecer todas as informações necessárias para esclarecer qualquer dúvida.