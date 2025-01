No Gama, homem de 51 anos atropela pitbull e foge; veja vídeo

Um cão da raça pitbull foi brutalmente atropelado por volta das 12h40 desta quinta-feira (2/1), no Gama. O crime foi registrado em vídeo por pessoas que presenciaram o momento em que um homem, de 51 anos, acelerou em direção ao animal e, posteriormente, fugiu do local. As imagens sugerem que o condutor do veículo teria atropelado o cão propositalmente — confira o vídeo ao final da matéria.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um policial militar, que atuou como comunicante da ocorrência, relatou que estava de serviço, quando a equipe foi acionada por um solicitante que ligou diretamente no telefone no Batalhão, relatando que um homem, condutor de um veículo, havia atropelado um cachorro da raça Pitbull e teria se evadido do local.

Mais tarde, o motorista apresentou-se espontaneamente na delegacia. Ele, que é investigado por omissão de cautela na guarda ou condução de animais e maus-tratos, foi ouvido formalmente e liberado. A Polícia Civil não informou o estado de saúde do animal.

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema) dará continuidade à investigação. Se condenado pelo crime de maus-tratos a cães e gatos, o homem poderá cumprir uma pena de até cinco anos de prisão.

Veja o vídeo: