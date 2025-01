Presidiário perigoso serra grades e foge da Papuda; Polícia faz busca

Um preso de 62 anos fugiu do Complexo Penitenciário da Papuda na manhã desta sexta-feira (3/1), após serrar as grades da cela. Argemiro Antônio da Silva acumula mais de 120 processos judiciais, incluindo por crimes como latrocínio (roubo com morte), e é classificado no sistema carcerário como nível 4 de periculosidade (o que é considerado alto).



A princípio, Argemiro escapou sozinho da cela do presídio onde estava lotado, o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), que abriga detentos do regime semiaberto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), a fuga foi constatada esta manhã, às 7h, durante conferência realizada rotineiramente por policiais penais que trabalham em regime de plantão na unidade penal. "Prontamente, a equipe efetuou buscas no perímetro e realizou ocorrência policial, solicitando a perícia da Polícia Civil (PCDF) no local", ressaltou

Policiais penais e militares estão na rua neste momento para tentar localizar o criminoso. Qualquer informação sobre o paradeiro de foragidos do sistema penitenciário deve ser repassada à Polícia Penal do DF pelo telefone (61) 99666-6000, à PMDF pelo 190 e à PCDF no 197. A denúncia é feita de forma anônima. As equipes descreveram o preso para auxiliar na captura. Ele tem 1,75m, pele clara, cabelos grisalhos e olhos castanhos.